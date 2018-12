El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), abrió la posibilidad para que la práctica de la "muerte asistida" o "bien morir" sea una medida que se lleve a cabo en el sector salud de este país.

En la ciudad de Mérida, estado de Yucatán, sureste mexicano, el mandatario habló del tema al presentar un programa de salud con el que se garantizará la atención sanitaria y los medicamentos gratuitos para todos los ciudadanos, y que integrará a todas las instituciones del ramo, federales, estatales y municipales.

"Cómo el tema de desahuciar (a una persona) cuando se llega a la realidad triste de que no hay opciones, no hay alternativas, no es decir:'a ver, ya llevénse al paciente a su casa'; ¿por qué no implementamos algo para el bien morir. Por qué no la asistencia?", cuestionó AMLO.

Recordó que ese tema "no está considerado en la atención a la salud. Son cuestiones muy importantes que tenemos que resolver entre todos".

De esta manera, López Obrador retomó el tema luego de que en los primeros días de julio, tras su triunfo en los comicios del 1 de julio, la actual ministra de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero, declaró que el nuevo gobierno mexicano promovería en todo México la Ley de Voluntad Anticipada, que contempla el derecho a una muerte digna para un enfermo terminal.

"Se promoverá en todo el territorio la Ley de Voluntad Anticipada, y en todas las entidades federativas que aún no cuenten con ella se promoverán reformas en los códigos civiles para consagrar el derecho a una muerte digna", dijo Sánchez Cordero en aquellos días.

La ley de voluntad anticipada permite a un enfermo expresar por adelantado el tipo de tratamiento médico que se quiere recibir ante enfermedades terminales o accidentes.

Entre otros puntos, esta ley regula la decisión de las personas de ser o no sometidas a procedimientos médicos o tratamientos que puedan alargar su vida en la etapa terminal, cuando ya no se pueda mantener de forma natural.

En este país, la Ciudad de México y una decena de las demás 31 entidades federativas -los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila y Estado de México, entre otros- cuentan con esta legislación.

Fuente: EFE