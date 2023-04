El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, insistió este martes en que su Gobierno hace “inteligencia”, no espionaje, pese a un fallo de la Suprema Corte contra intervenciones del Ejército y un reportaje de The New York Times sobre el persistente uso del software Pegasus.

“Tenemos consciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos, ni se va a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho”, aseveró el mandatario en su rueda de prensa matutina.

Sus declaraciones se producen pese a una investigación del diario The New York Times, que reveló este martes que el Gobierno de México se convirtió en sexenios anteriores en el primero y mayor usuario de Pegasus, un programa de espionaje de Israel, una actividad que no se ha detenido en esta Administración.

Aunque López Obrador había prometido en 2021 que “ya no se espía a nadie”, el diario reportó que su Gobierno ha vigilado con Pegasus a activistas, como integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que defiende a víctimas de violaciones de derechos humanos.

“La Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y el Gobierno de la República son respetuosos de los derechos humanos y no se hace espionaje como se hacía antes”, sostuvo el mandatario.

La primera vez que estalló el escándalo fue en 2021, cuando una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50.000 teléfonos con Pegasus, de los que 15.000 casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta del mundo.

Mientras que el grupo Guacamaya Leaks publicó en octubre pasado documentos que hackeó de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los que se revelaba que el Ejército había espiado, ya con el presidente López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.

A esto se sumó un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes prohibió al Ejército intervenir comunicaciones de ciudadanos sin una autorización judicial.

“Lo que resolvió ayer la Corte se respeta porque lo venimos haciendo, no se puede utilizar ninguna acción de investigación, de inteligencia, si no hay una orden judicial”, comentó al respecto López Obrador.