En un par de mensajes públicos lanzados durante sus tradicionales alocuciones mañaneras, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha generado una nueva crisis diplomática con España, un objetivo recurrente durante los últimos años.

El miércoles, el mandatario izquierdista expresó la necesidad de hacer una “pausa” y distanciar las relaciones políticas y económicas entre ambos países. Su justificación fueron la serie de escándalos de corrupción en las que se han visto involucradas empresas españolas durante las últimas dos décadas en México.

El jueves, tras la polémica que se levantó en ambos países, AMLO intentó explicar mejor sus comentarios.

“Nosotros somos muy respetuosos con el pueblo español, tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, las empresas españolas apoyadas por el poder político tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo. Nos vieron como tierra de conquista. Eso fue lo que dije ayer”, argumentó.

La respuesta desde el país ibérico llegó mediante su canciller, José Manuel Albares, quien se mostró extrañado y aseguró que “el gobierno de España rechaza tajantemente las descalificaciones”.

EL ORÍGEN DE LA CRISIS

Los confusos mensajes de AMLO, que podrían llevar a imaginar una ruptura de relaciones bilaterales pero que no han sido acompañadas de acciones concretas o notificaciones diplomáticas, surgieron luego del anuncio de la reforma energética en el país.

El mandatario ha expresado que su intención es apostar por la generación de electricidad nacional antes que por inversiones privadas y extranjeras. En este último punto se centró especialmente en las corporaciones españolas.

Ya en enero pasado, AMLO había acusado a Iberdrola y Repsol de saquear al país durante los últimos años, en lo que calificó además como una “segunda conquista” de las riquezas mexicanas.

A juicio de AMLO, la poca supervisión hacia dichas empresas no fue solo responsabilidad de sus predecesores en el cargo sino también del Gobierno Español.

Iberdrola México tiene 16 centrales de ciclo combinado y cogeneraciones, 7 parques eólicos y 3 parques fotovoltaicos distribuidos por15 estados de México.

“Las empresas españolas tienen muy mala reputación en México por haber estado involucradas en escándalos de corrupción, sobre todo en los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón. Hay mucha documentación de Iberdrola, Repsol y los contratos que obtuvieron, además de cómo no cumplieron con los contratos legales. AMLO trae en su narrativa desde que llegó a la presidencia de que la corrupción no debe ser tolerada”, comenta para El Comercio el politólogo mexicano Genaro Lozano.

“Sin embargo, yo creo que la mañanera no es el mejor espacio para sacar el tema así, sin avisar. Evidentemente genera un conflicto o un roce con España. Ya hubo declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores español, ya hubo una conversación con el Secretario de Relaciones Exteriores (de México) y aparentemente solo hubo cordialidad. Pero esto genera ruido en la relación. México, además, acaba de mandar como embajador ante España a un exgobernador de la oposición que no era diplomático y eso levantó una polémica en el país sobre si era conveniente o no que él sea el enviado diplomático”, agrega el analista.

TEMA RECURRENTE

Tal como mencionamos líneas atrás, España y la conquista han sido temas recurrentes de AMLO durante sus discursos, llegando incluso a exigirle al Gobierno Español que se disculpe por la colonización de América en el siglo XV.

“España es un tema recurrente no solo en México sino en toda América Latina por la historia que nos hermana al haber sido colonia en su momento. Para López Obrador y las izquierdas latinas es un tema marcado en muchas discusiones globales en torno a esos pasados coloniales. Lo mismo en EE.UU. con el Reino Unido o las protestas por derrumbar estatuas de exgenerales esclavistas. Se está haciendo una revisión histórica del pasado colonial y se comienza a pensar si es adecuado tener estatuas de personajes como Colón u otros conquistadores”, dice Lozano.

En el 2019, AMLO le envió una carta al rey Felipe VI pidiéndole que se disculpe por los crímenes cometidos durante la conquista de América. El Gobierno Español rechazó “con toda firmeza” dicha misiva. En julio del 2021, el mandatario lamentó que tanto el rey de España como al papa Francisco no hayan tenido la “delicadeza” de responder a su carta en la que los instaba disculparse con los pueblos originarios.

El Gobierno Español rechazó “con toda firmeza” la carta enviada por AMLO al rey Felipe VI en el 2019 donde le pedía que se disculpe por los crímenes cometidos durante la conquista. (Foto: Reuters)

Parte de la narrativa que menciona Lozano se pudo apreciar durante la conmemoración por los 500 años de la conquista de Tenochtitlan, en agosto del 2021. En aquella oportunidad AMLO aclaró que se celebraban cinco siglos de “resistencia indígena”, término que impulsó desde el inicio de su gestión en rechazo a las “matanzas de los conquistadores”.

A propósito de los conquistadores, en diciembre AMLO aseguró que la llegada de los españoles había sido el origen de la corrupción en el país.

“No hay evidencias de la corrupción en la época prehispánica, pero sí hay pruebas de la corrupción desde que llegaron los españoles, los conquistadores”, señaló en otra conferencia matutina.

SOCIO IMPORTANTE

Más allá de las fricciones históricas, México y España se han consolidado durante los años como importantes socios comerciales.

“España es el segundo inversionista en México, solo por debajo de Estados Unidos. México, por su parte, ha invertido más de 25 mil millones de dólares allá”, destaca Lozano quien ve las últimas declaraciones de AMLO como una muestra más de “falta de oficio diplomático”.

“Me parece que el presidente se ha dado cuenta de que la palabra del Ejecutivo impactan en las relaciones del país y que, evidentemente, no puede dar ese tipo de declaraciones sin generar un ruido diplomático. Yo no creo que lleguemos al punto de romper relaciones con ellos. El canciller (Marcelo) Ebrard puede hacer una buena labor en el control de daños. En caso de que sucediera sería dramático para los intereses comerciales, sociales y políticos de ambos lados. Nuestros países han sido aliados en muchos temas, sobre todo en el tema diplomático salvo excepciones muy puntuales como en el combate al terrorismo. Pero en el fondo sí creo que debería haber una revisión de la experiencia colonial española no solo en México sino en el Perú, Argentina y toda la región”, comenta.

Además, Lozano apunta a que esta repentina fricción podría también buscar desviar la atención pública de la nueva polémica que se ha extendido sobre el presidente y su familia.

“También podemos pensar que está siendo usado como distractor a los señalamientos que hay en México contra su familia, especialmente por la casa en Houston de uno de sus hijos y un posible conflicto de interés. Puede que haya sido hasta un daño calculado para que ahora se hable de esto”, apunta.

La casa del hijo de AMLO en Houston. (@MXvsCORRUPCION).

El caso al que hace referencia fue destapado a finales de enero por el periodista mexicano Carlos Loret de Mola y Mexicanos Contra la Corrupción, quienes presentaron una investigación sobre las propiedades de José Ramón López Beltrán en Houston, hijo mayor de AMLO, en Houston, valorizadas cada una en más de un millón de dólares; además de otros lujos.

El escándalo en sí ha representado un duro golpe contra la gestión de AMLO, pues va en contra de la austeridad que ha predicado el mandatario a lo largo de su extensa vida política.

