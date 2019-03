México: AMLO niega haber sido dirigente del Partido Comunista

Ciudad de México. Luego de que el diario mexicano El Universal diera a conocer el expediente secreto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), éste rechazó que haya sido dirigente del Partido Comunista, pero dijo que sí apoyaba a luchadores sociales.



AMLO relató en conferencia de prensa que al iniciar su gobierno, le hicieron el planteamiento de que se cerrara su expediente secreto que le elaboró bajo investigación el fallecido Miguel Nazar Haro cuando era titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

"Me hicieron el planteamiento de que mi expediente se cerrara ya que iba a causar polémica de que Nazar Haro indicó que yo era dirigente del Partido Comunista hace unos años, no tengo nada que ocultar, siempre he luchado por mis ideales y mis principios", expresó AMLO.



Aclaró que no todo lo que sale de los expedientes alojados en el Archivo General de la Nación (AGN) de los opositores, es cierto.

El expediente secreto indica que AMLO fue miembro del Partido Comunista cuando fue director del Instituto Nacional Indigenista.



"No era militante yo del Partido Comunista, pero sí apoyaba a los

luchadores sociales, ese reporte no obedece a la verdad y así otras

cosas, y así como mí expediente hay muchas falsedades en otros

expedientes", afirmó AMLO.



Así mismo, AMLO dijo que en su gobierno se ha acabado la persecución a opositores.