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Resumen

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Una sesión del Senado de la República en la Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2025. (Rodrigo OROPEZA / AFP)
Una sesión del Senado de la República en la Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2025. (Rodrigo OROPEZA / AFP)
/ RODRIGO OROPEZA
Por Agencia AFP

El Senado de México aprobó el martes una reforma constitucional que obliga a los candidatos al cargo de presidente o gobernador a renunciar a cualquier nacionalidad que posean además de la mexicana.

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