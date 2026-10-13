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Resumen

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Agentes de la policía acuden a una escuela secundaria en el poblado de San Blas Atempa, en Oaxaca, México, el 13 de octubre de 2026. (Captura de X @nmasforo)
Agentes de la policía acuden a una escuela secundaria en el poblado de San Blas Atempa, en Oaxaca, México, el 13 de octubre de 2026. (Captura de X @nmasforo)
Por Agencia AFP

Un maestro fue asesinado a balazos este martes en una escuela en el sureño estado mexicano de Oaxaca, informó la fiscalía local.

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