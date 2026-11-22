El Gobierno del estado mexicano de Puebla, a través de su secretario de Gobernación, José Samuel Aguilar Pala, confirmó este domingo el asesinato a balazos de un familiar del narcotraficante Rafael Caro Quintero y de su escolta, ocurrido la tarde del 21 de noviembre en la localidad de Santa Clara Ocoyucan.

“Hubo un atentado (...) El personaje más reconocido fue un familiar de Caro Quintero; junto con él cayó el escolta, un militar retirado”, informó Aguilar Pala tras ser cuestionado por medios locales.

El secretario no reveló la identidad del familiar de Quintero. Sin embargo, medios mexicanos señalaron que presuntamente se trata de su sobrino, Juan Pablo Quintero Navidad, y de Paulino Ortiz Félix Teodoro, quien se desempeñaba como su escolta.

Aguilar Pala aseguró que el Gobierno del Estado colabora con las autoridades federales, que desde ayer atienden el caso junto con elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).

MIRA AQUÍ: Captura de El Chapo Isidro en México deja 4 militares y 7 criminales muertos durante el operativo en Sinaloa

Explicó también que la zona donde ocurrió el crimen permanece acordonada mientras continúan las investigaciones.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó el homicidio de dos hombres, identificados como Juan Pablo y Paulino, tras una agresión con arma de fuego registrada el 21 de noviembre en el citado fraccionamiento.

“De acuerdo con los primeros reportes, elementos de seguridad pública de Santa Clara Ocoyucan acudieron al lugar tras recibir una alerta por detonaciones de arma de fuego”, informó la dependencia local.

“Al arribar, localizaron a dos hombres con lesiones, por lo que solicitaron la intervención de los servicios de emergencia. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales”, remató.

Según la nota, la FGE “inició las diligencias ministeriales y periciales correspondientes para establecer la mecánica de la agresión, recabar indicios e identificar a quienes participaron en estos hechos”.

El ataque cobró relevancia por el vínculo entre Quintero Navidad y Caro Quintero, fundador del extinto cartel de Guadalajara, quien enfrenta en Estados Unidos varios cargos por narcotráfico y conspiración en el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique ‘Kiki’ Camarena.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes 20 de octubre que mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene que llegar a un acuerdo con Rusia para acabar con la guerra iniciada hace más de cuatro años, poco después que el ucraniano se reuniera en emisarios de EE.UU. tras acusar a Washington de retrasar entrega de misiles y luego agradecer el apoyo. (AFP)

SOBRE EL AUTOR