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Resumen

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Vehículos dañados por la explosión de un coche bomba frente a la comisaría municipal de Ojocaliente, Zacatecas, México, el 31 de agosto de 2026. (Jess Mireles / AFP)
Vehículos dañados por la explosión de un coche bomba frente a la comisaría municipal de Ojocaliente, Zacatecas, México, el 31 de agosto de 2026. (Jess Mireles / AFP)
/ JESS MIRELES
Por Agencia AFP

Las autoridades mexicanas atribuyeron el lunes al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación el inusual atentado con coche bomba contra una comisaría que dejó diez heridos en una zona clave para el trasiego de droga donde repunta la violencia.

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