Las autoridades mexicanas atribuyeron el lunes al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación el inusual atentado con coche bomba contra una comisaría que dejó diez heridos en una zona clave para el trasiego de droga donde repunta la violencia.

La potente explosión ocurrió la noche del domingo en la localidad de Ojocaliente, en el estado de Zacatecas, en plena celebración de sus fiestas patronales.

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Dos de los heridos son policías y ocho civiles, tres de ellos, menores de edad. Dos sufrieron heridas graves, aunque las autoridades no precisaron si se trata de agentes o vecinos.

Este lunes, la calle del atentado permanecía acordonada por la policía. En ella yacían al menos seis autos destruidos entre los escombros de los inmuebles cercanos, comprobó una periodista de la AFP.

La onda expansiva también golpeó las fachadas de las viviendas y retorció la puerta metálica de un negocio, mientras pedazos de ladrillos y vidrios quedaron regados en el suelo.

Este es el último incidente en el reciente repunte de la violencia en este estado del centro de México con rutas claves para el tráfico de drogas. En julio se hallaron cinco cuerpos colgados de un puente en una población a unos 75 km de Ojocaliente.

Es además el tercer ataque con explosivos en Zacatecas en menos de una semana, pese a que este tipo de atentados suelen ser poco utilizados por los grupos criminales mexicanos.

Un hombre estacionó el auto cargado de explosivos tras una patrulla de la policía municipal, lo dejó encendido y se fue caminando, explicó el secretario de gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza en conferencia de prensa.

Una mujer policía “iba a revisar el vehículo y justo antes de salir de la comandancia se activó el mecanismo explosivo”, agregó Reyes.

El automóvil había sido robado en abril en el vecino estado de Jalisco.

“Se estremeció toda la casa”

“Mi hijo estaba en este cuarto (...) y dice que sintió un aire caliente y en eso sintió que se estremeció toda la casa”, declaró a la AFP una vecina que declinó dar su nombre por razones de seguridad.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho, informó que el ataque se dio tras la detención el sábado de un joven de 18 años que manifestó “ser sicario perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

“No descartamos que la agresión de ayer sea una reacción” a esta captura, dijo Camacho a la radio Fórmula. “Todo indica” que la explosión fue obra de dicho grupo criminal, agregó.

Designado por Estados Unidos en febrero de 2025 como “organización terrorista extranjera”, el CJNG ha extendido su influencia por todo México, según un informe de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA.

Junto al Cártel de Sinaloa, se ha convertido en uno de los principales blancos de la lucha contra el tráfico de droga en el país.

La explosión, de gran potencia, dañó 17 inmuebles y 11 autos, según el reporte de las autoridades que suspendieron el inicio de clases previsto para este lunes.

Zacatecas parecía haber dejado atrás sus años más cruentos, cuando las matanzas a manos del crimen organizado y el desplazamiento forzado eran cotidianas.

Sin embargo, desde julio la violencia criminal vuelve a sacudir esta región.

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En un operativo con la participación de cientos de militares, las autoridades mexicanas capturaron este lunes 27 de abril a uno de los sucesores de Nemesio "El Mencho" Oseguera, fundador del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras intentaba huir por un desagüe. (AFP)

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