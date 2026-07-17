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Resumen

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Fotografía cedida este viernes por la Presidencia de México, de la mandataria Claudia Sheinbaum, hablando durante una rueda de prensa en el municipio de Tulum, en Quintana Roo. Foto: EFE/Presidencia de México
Fotografía cedida este viernes por la Presidencia de México, de la mandataria Claudia Sheinbaum, hablando durante una rueda de prensa en el municipio de Tulum, en Quintana Roo. Foto: EFE/Presidencia de México
Por Agencia EFE

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina canceló de manera oficial la alerta de tsunami que se había emitido para el litoral del Pacífico mexicano tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado esta mañana frente a las costas del estado de Chiapas.

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