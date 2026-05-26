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En Nogales, Sonora, fue detenido Isai “N”, sobrino de “El Chapo”, quien cuenta con orden de extradición. Foto: X/@OHarfuch
En Nogales, Sonora, fue detenido Isai “N”, sobrino de “El Chapo”, quien cuenta con orden de extradición. Foto: X/@OHarfuch
Por Agencia AFP

Fuerzas mexicanas capturaron en un operativo a un sobrino del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, informó este martes la secretaría de Seguridad.

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