Enclavado en la sierra de Sinaloa, rodeado por montañas y hectáreas de cultivos, se encuentra el municipio de Badiraguato. Pese a su reducido tamaño y acoger a una población que bordea apenas los 6 mil habitantes, este lugar es conocido en México como la cuna de los narcotraficantes.

Históricamente, sus tierras han sido utilizadas para cultivar marihuana y amapola, que luego era usada para producir heroína. En ellas, además, han nacido personajes infames como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ismael “El Mayo” Zambada o Arturo Beltrán Leyva.

Todos ellos fundadores de los cárteles de Guadalajara y Sinaloa.

Diversos reportajes periodísticos han dado cuenta sobre la influencia que ha tenido el narcotráfico en esta zona, que pertenece al denominado Triángulo Dorado, que abarca a los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, y en donde mayor expansión han tenido las organizaciones de narcotráfico mexicanas.

Una pequeña muestra de ello es que cada vez que El Chapo era capturado el pueblo sufría su arresto y, por otro lado, celebraba con júbilo sus escandalosas fugas, agregando además que las autoridades mexicanas y estadounidenses sospechaban que el narcotraficante encontraba refugio en sus tupidas laderas.

Pese a esta influencia no ha dejado de generar controversia y sorpresa la nueva propuesta que se escucha por esa zona: construir un museo al narcotráfico.

INICIATIVA MUNICIPAL

José Luis López Elenes, militante del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y alcalde de Badiraguato, señaló durante una entrevista reciente que no descartaba “que podamos tener el museo del narcotráfico”.

“Vamos a escuchar a los especialistas de los museos para que nos orienten… Si nos orientan que va a ser para el beneficio del municipio de Badiraguato tener el museo del narco, pues también lo impulsamos desde el gobierno”, declaró López Elenes respecto a lo que considera una vía para deshacerse del estigma que recae sobre el municipio y, de paso, sacar provecho de ello.

“No podemos negar nuestra historia, tenemos que reconocerla y sobre esa base vamos a trabajar”, agregaba el burgomaestre.

Dice el alcalde morenista de Badiraguato que para acabar con el estigma de región del narco construyen un museo que podría alojar a los capos más ilustres de la sierra sinaloense.

¿Combatir la imagen del narco ensalzándolo?

Que alguien me explique

La propuesta de museo, que López Elenes se ha esforzado en asegurar que aún no es una decisión tomada, formaría parte de un mirador orientado hacia las características montañas de la zona. Este último es una obra pública que conllevó una inversión de 750 mil dólares y se espera inaugurar en las vísperas de Navidad, detalla un artículo de Univision.

López Elenes no ha descartado que en el eventual museo se pueda exhibir parte de la vida de El Chapo Guzmán. “Si es necesario ahí va a estar, no hay que negar, él es de Badiraguato, no lo sé nada más yo, lo sabe todo el mundo”, declaró.

OPOSICIÓN A LA PROPUESTA

Una de las principales voces opositoras a la idea de López Elenes es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien en mayo se encargó de poner la primera piedra del mirador.

Mediante su cuenta de Twitter, el gobernador, quien además nació en Badiraguato, expresó su rechazo a la posibilidad de crear un museo del narcotráfico ahí.

“No comparto en lo absoluto, y rechazo enfáticamente, la idea de construir un museo del narcotráfico en Badiraguato. El municipio en el que nací se distingue históricamente por la vocación de trabajo, la bondad y la lealtad de su gente”, escribió Rocha Moya.

“Esos valores característicos prevalecen sobre cualquier insidia que busque estigmatizar esta noble tierra”, agregó.

OTRO LUGAR POLÉMICO

Pero lo más increíble, probablemente, es que incluso en caso de materializarse, la controvertida idea de López Elenes no sería el primer lugar de culto al narcotráfico dentro del estado de Sinaloa.

A pocos kilómetros de la capital, Culiacán, se encuentra el cementerio Jardines de Humaya, famoso desde hace algunos años por albergar los restos de algunos de los narcotraficantes más conocidos de México, los mismos que se encuentran al interior de ostentosos mausoleos.

El cementerio Jardínes de Humaya, a pocos kilómetros de Culiacán, es famoso por albergar desde hace años los restos de los narcotraficantes más conocidos de México. / PEDRO PARDO

En Jardines de Humaya se pueden encontrar, por ejemplo, las tumbas de Arturo Beltrán Leyva, Ignacio Coronel, Inés Calderón o Arturo Guzmán Loera, hermano de El Chapo.

El precio de estos mausoleos, hechos de mármol, oro y diamantes, y que pueden alcanzar hasta los tres pisos de altura, asciende hasta superar el millón de dólares.

Tal es el caso de la tumba de Loera, valorizada en 1,2 millones de dólares. Otro ejemplo es la de Beltrán Leyva, que costó unos 650 mil dólares.