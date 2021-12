“No, no, no, no (...); hay decenas de personas sin vida. Tendidas. Les han puesto una manta”, esas fueron las palabras del periodista César Cancino ante lo que fue las primeras imágenes tras el accidente ocurrido el día de ayer en Tuxtla Gutíerrez, Chiapas, donde fallecieron 55 personas migrantes tras volcarse un tráiler donde eran transportados.

Más de 150 migrantes de origen centroamericano —en su mayoría de Guatemala— viajaban en ese transporte; el saldo hasta el momento, además de los fallecidos, es de 105 heridos, varios de gravedad.

El vehículo salió del municipio de Comitán. Se presume que el grupo habría cruzado la frontera por la localidad de Carmen Xhan, municipio de La Trinitaria, en la frontera con Guatemala. En su trayecto debió pasar por al menos dos retenes de Migración.

Chofer perdió el control del tráiler en una curva

El accidente tuvo lugar hacia las 15:26 horas en el tramo Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, cuando el chofer perdió el control del tráiler al salir de una curva y se impactó contra el puente peatonal Belisario Domínguez, lo que ocasionó que la caja se volcara y se abriera. Se informó que circulaba a exceso de velocidad.

“Esto es inhumano. Estas chingaderas que pasan todos los migrantes para poder buscar una vida. Aquí los arriesgaron a todos”, se escucha en la transmisión en vivo que realizó el periodista, quien acudió al lugar de los hechos.

En las imágenes se aprecia el traslado de los migrantes mientras que otros solo están sentados y en estado de shock.

Entre lágrimas, el periodista narró que por la cantidad de personas que necesitaban ayuda, en los primeros instantes no era suficiente las manos que apoyaban, siendo pocos los elementos que daban primeros auxilio. “No se dan abasto los cuerpos de rescate”, se escucha en el video.

También surgió un video donde la usuaria de Twitter, Mariana Morales, registró el momento en que autoridades sacaban de la parte delantera del tráiler un objeto, en apariencia, una canasta o bolsa rígida.

“Aquí el último objeto q autoridades sacaron d el tráiler en el q viajaban hacinados más d 100 #migrantes en #Chiapas, ¡ahí va el dinero q pagaron los migrantes… no se vale tantos #muertos! gritaron las vecinas d El Refugio, mientras observaban y una lloraba”, escribió.

Aquí el último objeto q autoridades sacaron d el tráiler en el q viajaban hacinados más d 100 #migrantes en #Chiapas, ¡ahí va el dinero q pagaron los migrantes… no se vale tantos #muertos! gritaron las vecinas d El Refugio, mientras observaban y una lloraba. pic.twitter.com/eW6ovYj3au — Mariana Morales (@MarianaMorale_s) December 10, 2021

“Por el peso de las personas nos fuimos todos”: migrante narra volcadura de tráiler en Chiapas

El contenedor, un módulo de carga usado normalmente para transportar mercancías, se rompió por la fuerza del impacto.

“Estoy algo inconsciente”, afirmó el guatemalteco Celso Pacheco, intentando recuperarse del shock y mientras a su alrededor cruzaba gente corriendo con heridos en camillas.

“Nos agarró la vuelta y por el peso de las personas que veníamos dentro, en la vuelta, nos fuimos todos”, agregó.

Pacheco viajaba solo, pero dijo que en el camión había también como una decena de niños.

Varios cuerpos de migrantes quedaron desperdigados por el asfalto mientras otros tantos estaban en el interior de la caja del tráiler, donde algunos supervivientes se desesperaban entre los cadáveres, como un joven atrapado entre los fierros y que esperaba que los rescatistas pudieran rescatarlo.

