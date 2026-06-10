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Un miembro de la Guardia Nacional corre cerca de un bloqueo ilegal en la carretera Erongaricuaro-Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, México, el 24 de septiembre de 2024. (Enrique Castro / AFP)
Un miembro de la Guardia Nacional corre cerca de un bloqueo ilegal en la carretera Erongaricuaro-Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, México, el 24 de septiembre de 2024. (Enrique Castro / AFP)
/ ENRIQUE CASTRO
Por Agencia EFE

Al menos cinco policías fueron asesinados y cinco más resultaron heridos en un ataque armado registrado este miércoles en el estado mexicano de Michoacán, oeste del país, según informaron fuentes oficiales.

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