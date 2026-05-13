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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el 13 de mayo de 2026. (Sáshenka Gutiérrez / EFE)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el 13 de mayo de 2026. (Sáshenka Gutiérrez / EFE)
/ Sáshenka Gutiérrez
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este miércoles que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos operen en territorio nacional, tras versiones de CNN sobre una supuesta operación encubierta en el Estado de México en la que murió un miembro de un cártel del narcotráfico.

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