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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el 14 de mayo de 2026. (Sáshenka Gutiérrez / EFE)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el 14 de mayo de 2026. (Sáshenka Gutiérrez / EFE)
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que “ningún gobierno extranjero” definirá el rumbo del país, en medio de un nuevo foco de tensión con Estados Unidos tras la entrega de dos exfuncionarios mexicanos acusados de proteger al Cártel de Sinaloa.

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