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Los surfistas Jake y Callum Robinson, de origen australiano, y el estadounidense Jack Carter habían desaparecido en Baja California, México.
Los surfistas Jake y Callum Robinson, de origen australiano, y el estadounidense Jack Carter habían desaparecido en Baja California, México.
Por Agencia AFP

Un tribunal de México dictó este viernes pena de 158 años y nueve meses de cárcel para cada uno de los tres condenados por el homicidio de dos surfistas australianos y uno estadounidense, que causó indignación internacional.

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