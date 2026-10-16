Un tribunal de México dictó este viernes pena de 158 años y nueve meses de cárcel para cada uno de los tres condenados por el homicidio de dos surfistas australianos y uno estadounidense, que causó indignación internacional.

El crimen ocurrió en 2024 en Ensenada, un paraíso del surf en el Pacífico mexicano, donde se llevó a cabo el juicio.

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Un periodista de la AFP asistió a la audiencia en la que el juez Raúl Hernández sentenció a los asesinos de los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años respectivamente, y su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad, de 30.

Sus cuerpos fueron hallados en un acantilado con impactos de bala en la cabeza.

Ángel Jesús N, uno de los tres presuntos asesinos de dos turistas australianos en 2024 en Ensenada, Baja California, México. (Foto de archivo / Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) / AFP). / HANDOUT

El juez determinó que los tres condenados Jesús Gerardo, alias “El Kekas”, Irineo Francisco y Ángel Jesús -de nacionalidad mexicana- actuaron con premeditación, alevosía y ventaja. La ley prohíbe divulgar los nombres completos de los acusados en un proceso penal.

“Nunca podrá haber justicia por la pérdida de un hijo, pero estamos agradecidos de que estos hombres no volverán a hacerle daño a nadie”, dijo la madre de Rhoad, Page, tras conocer el veredicto.

Irineo "N", uno de los tres presuntos asesinos de dos turistas australianos y uno estadounidense en 2024 en Ensenada, Baja California, México. (Foto de archivo / Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) / AFP). / HANDOUT

Ella, su nuera y los padres de los Robinson siguieron la audiencia por una videollamada.

El juez Hernández los entrevistó otra vez en esta última audiencia, así como permitió a fiscales y defensores presentar argumentos sobre la sentencia antes de anunciarla.

La fiscalía pidió 210 años de cárcel, aunque la pena máxima en Baja California, donde queda Ensenada, son 60.

Jesús Gerardo 'N', alias 'El Kekas', uno de los tres hombres condenados por el asesinato de dos turistas australianos y su amigo estadounidense en 2024 en Ensenada, Baja California, México. (Foto de archivo / Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) / AFP). / HANDOUT

“Paso hacia la justicia”

Martin y Debra Robinson -padres de los hermanos Robinson- participaron en la audiencia por videoconferencia desde Australia, adonde regresaron después de acompañar todo el proceso hasta la condena.

Los padres de Carter Redd Rhoad y su viuda, Natalie Wiertz, también estuvieron presentes de forma remota.

Los familiares detallaron el valor de las pertenencias robadas a las víctimas, incluyendo el equipo de surf, los dispositivos electrónicos y la camioneta Chevrolet Colorado de los hermanos Robinson.

Robinson pidió al juez la devolución de las pertenencias recuperadas al concluir el proceso. Wiertz expresó el vacío que siente en su hogar al recordar las pertenencias ausentes de Carter.

La fiscalía solicitó una reparación de daños por 1,9 millones de pesos, más de 100.000 dólares.

“Aunque ningún veredicto podrá devolvernos jamás a nuestros hijos ni aliviar el dolor de haberlos perdido, esperamos que este resultado represente un importante paso hacia la justicia”, dijo Martin Robinson la semana pasada después de la condena.

Rogaron por su vida

Otros turistas extranjeros ya fueron blanco de ataques criminales en el Pacífico mexicano. Dos surfistas australianos fueron asesinados en 2015 cuando viajaban por el estado de Sinaloa. Sus cuerpos fueron quemados.

Callum Robinson se mudó a Estados Unidos desde que era estudiante universitario para jugar lacrosse. Su hermano Jake era médico y, además del surf, practicaba básquetbol y natación.

Rhoad jugó fútbol profesional en Guatemala. Tenía una empresa de ropa en San Diego.

La fiscalía recordó en la audiencia la crueldad de los crímenes. Pidió 135 años de cárcel por los tres homicidios calificados, 61 por los tres robos con violencia y 14 años adicionales por el robo violento del vehículo.

En sus alegatos finales, la semana pasada, precisó que las víctimas fueron sorprendidas mientras se encontraban indefensas en su campamento. Retomó el testimonio de la novia de “El Kekas”, que relató que Rhoad rogó por su vida y pidió misericordia al señalar que estaba casado.

“Qué bonito lloraban”, dijo supuestamente este criminal, que también habría presumido de las pertenencias robadas a las víctimas.

La novia fue condenada a 20 años de cárcel por instigar al robo tras declararse culpable en un proceso realizado por separado en noviembre.