La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este martes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Foto: EFE/Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este martes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Foto: EFE/Mario Guzmán
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
México confirma rescate de sobreviviente tras ataque de Estados Unidos a cuatro lanchas en el Pacífico
Resumen de la noticia por IA
México confirma rescate de sobreviviente tras ataque de Estados Unidos a cuatro lanchas en el Pacífico

México confirma rescate de sobreviviente tras ataque de Estados Unidos a cuatro lanchas en el Pacífico

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La presidenta de México, , confirmó este martes el rescate de un sobreviviente por la Marina mexicana por “razones humanitarias” que viajaba en una de las embarcaciones presuntamente vinculada con el narcotráfico y que fue .

“Hoy nos lo informó el secretario de Marina, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. Es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, sin ofrecer detalles del lugar de la operación.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: ¿Cómo fueron las operaciones encubiertas de la CIA en América Latina y qué puede pasar con Maduro en Venezuela?

Sheinbaum explicó que instruyó a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina a abordar el incidente con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en el marco de los mecanismos bilaterales de seguridad.

“Yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina y al secretario de Relaciones Exteriores, pues que estos temas se vean en una mesa, porque nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan”, afirmó.

Añadió, asimismo, que pidió que el caso sea analizado formalmente con las autoridades estadounidenses.

“Pedí que, en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con , se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación”, señaló.

Captura de video del último ataque de Estados Unidos a una narcolancha en El Pacífico. Foto: Pete Hegseth / X
Captura de video del último ataque de Estados Unidos a una narcolancha en El Pacífico. Foto: Pete Hegseth / X

Por último, Sheinbaum dijo que los detalles sobre el incidente y el rescate del sobreviviente serán proporcionados por la Secretaría de Marina.

Este martes, el secretario de Guerra estadounidense, , informó que el Ejército de aquel país mató a catorce personas tras atacar a cuatro lanchas supuestamente vinculadas con el narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental.

Hegseth aseguró que a la primera embarcación, cuatro en la segunda y de los tres que iban a bordo de la tercera, dos fallecieron y uno sobrevivió. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la cuarta lancha.

Un misil estadounidense impacta una lancha frente a las costas de Venezuela, destruyéndola por completo. La operación, ordenada por Trump, tenía como objetivo una presunta embarcación narco vinculada a redes ilícitas. #misil #narcotráfico #Venezuela #EEUU #Trump

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC