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Una avioneta cae en Santa Ana Xalmimilulco, una zona rural de Puebla, México, el 2 de abril de 2026. (Captura de video)
Una avioneta cae en Santa Ana Xalmimilulco, una zona rural de Puebla, México, el 2 de abril de 2026. (Captura de video)
Por Agencia AFP

Cuatro personas murieron este jueves tras el desplome de una avioneta en una zona rural del estado mexicano de Puebla (centro), minutos después de su despegue del aeropuerto internacional de esa región, informaron autoridades de seguridad.

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