Cuatro personas murieron este jueves tras el desplome de una avioneta en una zona rural del estado mexicano de Puebla (centro), minutos después de su despegue del aeropuerto internacional de esa región, informaron autoridades de seguridad.

El accidente ocurrió al filo de las 12H00 locales (18H00 GMT), cuando la aeronave monomotor cayó en terrenos de cultivo, a un costado de un parque industrial en Santa Ana Xalmimilulco, según detalla un reporte de la secretaría de Seguridad estatal.

Al menos tres personas fallecieron y una quedó herida al desplomarse una avioneta en un cultivo en el municipio de #Huejotzingo, en el estado de Puebla, centro de #México.



"De acuerdo con la información preliminar, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán… pic.twitter.com/qkJ01L3l2k — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 2, 2026

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Los tripulantes trataron de maniobrar, sin embargo, “cayó de frente”, dijo a la AFP Vicente Hernández, un poblador de la zona que aseguró haber visto el accidente. “Intentó y ya estaban [volando] bajito”, pero al final cayó en picado sobre el terreno, relató.

La avioneta tenía como destino la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz (este), precisa el reporte policial.

“En el lugar se confirmó el fallecimiento de tres personas, mientras que una resultó lesionada y fue trasladada para recibir atención médica”, informó por su parte la secretaría de Gobernación (Interior) de Puebla, que horas después confirmó la muerte de la cuarta víctima.

En el sitio del siniestro se desplegó un cordón de seguridad para iniciar las investigaciones, pero también para mitigar riesgos debido al derrame de combustible de la avioneta, constató la AFP.

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