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Resumen

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Un agente del ICE vigila a los viajeros que esperan en las largas colas de seguridad del Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, Texas, el 27 de marzo de 2026. Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP
Un agente del ICE vigila a los viajeros que esperan en las largas colas de seguridad del Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, Texas, el 27 de marzo de 2026. Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP
/ RONALDO SCHEMIDT
Por Agencia AFP

México denunció la muerte de otro de sus ciudadanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos y exigió investigar las “graves omisiones” del centro de detención donde se hallaba el migrante.

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