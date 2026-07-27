La Fiscalía del estado Morelos detuvo este lunes a Marisol ‘N’, identificada como esposa del alcalde asesinado de Temoac, Valentín Lavín Romero, y a Geovany Emmanuel ‘N’, señalado como director de Seguridad Pública municipal, por su supuesta participación en el delito de extorsión.

El fiscal estatal, Fernando Blumenkron, confirmó que agentes de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) cumplimentaron las dos órdenes de captura como parte de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión.

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La institución indicó que ambos, a quienes identificó únicamente como funcionarios de Temoac, serán puestos a disposición de un juez especializado, que deberá resolver su situación jurídica con base en las investigaciones integradas por la FIDAI.

La operación fue resultado de la coordinación de las instituciones que participan en la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos, según la información oficial, que no precisó más detalles del caso.

Las autoridades tampoco informaron si las personas detenidas son investigadas por el asesinato del alcalde de Temoac.

Lavín Romero, alcalde del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), murió el miércoles 22 de julio tras un ataque armado dentro del Ayuntamiento morelense.

Según la Fiscalía, dos hombres con cascos de motociclista entraron al inmueble, dispararon contra el edil y huyeron.

Paramédicos confirmaron que falleció en el lugar, mientras fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo en Temoac y municipios cercanos.

El alcalde había sobrevivido el 31 de enero a otro ataque a balazos cuando circulaba por la carretera federal México-Oaxaca, acompañado por su esposa.

Dos días después del homicidio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que Lavín Romero era investigado por posibles vínculos con las células Los Aparicio y Los Huazulco, relacionadas oficialmente con secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en el oriente de Morelos.

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