Marisol 'N', esposa del fallecido alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, tras su detención por presunta extorsión, en Morelos. (Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) / Estado de Morelos)
Marisol 'N', esposa del fallecido alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, tras su detención por presunta extorsión, en Morelos. (Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) / Estado de Morelos)
Por Agencia EFE

La Fiscalía del estado Morelos detuvo este lunes a Marisol ‘N’, identificada como esposa del alcalde asesinado de Temoac, Valentín Lavín Romero, y a Geovany Emmanuel ‘N’, señalado como director de Seguridad Pública municipal, por su supuesta participación en el delito de extorsión.

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