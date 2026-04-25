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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el 24 de abril de 2026. (Mario Guzmán / EFE)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el 24 de abril de 2026. (Mario Guzmán / EFE)
/ Mario Guzmán
Por Agencia AFP

El gobierno de México dijo el sábado que los dos agentes de Estados Unidos que murieron el fin de semana pasado en un accidente automovilístico tras una operación antidrogas en territorio mexicano carecían de autorización formal para operar en el país.

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