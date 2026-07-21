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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este martes en Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/José Méndez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este martes en Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/José Méndez
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que es “obvio” que hubo participación de agentes estadounidenses en la detención en 2024 del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien fue condenado el lunes a cadena perpetua en una corte en Nueva York.

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