México dice que “no aceptaría la participación de fuerzas militares” de EEUU en su territorio

El gobierno de México dijo este viernes que “no aceptaría la participación de fuerzas militares” de Estados Unidos en su territorio para combatir a los cárteles del narcotráfico.

“México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio”, apuntó en un comunicado la cancillería de ese país, en respuesta a una declaración en la que la embajada estadounidense en México aseguró que ambos gobiernos usarán “todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos” de los grupos narcotraficantes.

El intercambio ocurre luego de que el diario estadounidense The New York Times publicara que el presidente Donald Trump firmó en secreto una orden que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra cárteles latinoamericanos.

Por su parte, The Wall Street Journal dijo que Trump pidió opciones al Departamento de Defensa que incluirían el uso de fuerzas especiales o apoyo de inteligencia , y que cualquier acción estaría coordinada con las autoridades de otros países.

“Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos, trabajando de forma colaborativa, como dos aliados soberanos”, asegura en referencia a México y Estados Unidos la embajada estadounidense en el comunicado que motivó la respuesta de la cancillería mexicana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México resaltó que la colaboración con Washington en seguridad “se da con respeto irrestricto” a la soberanía de cada país.

“México seguirá trabajando de manera coordinada con los Estados Unidos (...) La colaboración y el diálogo binacional, en un marco de respeto a las leyes de cada país, es la mejor herramienta”, agregó.

Niega invasión

Durante su habitual rueda de prensa matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó una invasión de Estados Unidos a territorio mexicano.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado y, además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo”, dijo la mandataria.

La presidenta aseguró que las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México “están muy reguladas”.

La AFP contactó al Pentágono para confirmar la orden, pero no ha recibido respuesta.

El gobierno de Trump ha amenazado en varias ocasiones a México con aranceles al acusar que el país permite la entrada de drogas, en particular del letal fentanilo, y de migrantes indocumentados a su territorio.

Incluso, en una llamada con Sheinbaum, Trump planteó directamente la entrada del ejército de su país a México para combatir a los cárteles, a lo que la presidenta se ha negado.