Una profesora se hizo viral luego de pedir a un alumno que no la llamara “Miss”. “Yo no soy la señorita del restaurante y yo no soy la señorita que está a cargo de nada. Me parece una falta de respeto, se los he dicho. ¿A sus profesores les dicen ‘Mister’?”, dijo molesta y argumentó que eso era discriminación de género.

“Sólo a las mujeres no nos permiten tener grado. Debemos ser minimizadas a ser una simple señorita porque no merecemos tener grados académicos”, refirió.

Aunque la profesora defendía su grado académico, el video se hizo viral, pues según usuarios de redes sociales, discrimina a la mujeres que trabajan como meseras.

El video surgió como denuncia en TikTok y se hizo viral por dar a conocer una clase por Zoom de la Universidad Autónoma del Estado de México donde una profesora estaba pasando lista cuando se enojó porque uno de sus alumnos le dijo “Miss”.

“Yo no soy la señorita del restaurante y yo no soy la señorita que está a cargo de nada. Me parece una falta de respeto, se los he dicho. ¿A sus profesores les dicen Mister?”, dijo.

Aunque el alumno intentó justificar su error, la profesora respondió con un “Doctora para ti”, a las disculpas de este.

En redes sociales criticaron el comentario de la profesora.

