Las operaciones de rescate en una mina de carbón inundada en el estado de Coahuila, al norte de México, cumplieron más de un mes sin noticias de los diez mineros desaparecidos. El accidente se produjo el 3 de agosto cuando los trabajadores abrieron un boquete en la mina El Pinabete, provocando que el agua acumulada en Conchas Norte se desbordará hacia el lugar donde maniobraban.

Cinco obreros lograron salir por su propio pie tras el desborde. Pero, hasta ahora no se tienen indicios de vida de los otros diez, a quienes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya dio por muertos.

El fracaso del plan inicial de rescate eliminó la esperanza de los familiares de los obreros, quienes poco a poco se van retirando de los alrededores del área de rescate en el poblado de Agujita.

Esta estrategia inicial indicaba que buzos militares intentaran descender verticalmente a través de los pozos por donde suelen acceder los obreros, cuando la inundación estaba a poco más de un metro. Pero el nivel del agua aumentó a más de 30 metros el 14 de agosto y se ha mantenido.

Vista aérea que muestra el sitio donde el personal de rescate intenta llegar a 10 mineros que han quedado atrapados en una mina de carbón inundada desde el 3 de agosto, en la comunidad de Agujita, Municipio de Sabinas, Estado de Coahuila, México, el 15 de agosto de 2022.

Este lunes, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, Manuel Bartlett, presentó un nuevo plan de rescate de los cuerpos de las personas en la mina. Este proyecto tendrá una duración de 11 meses.

Las familias habían rechazado este plan, pero finalmente lo han aceptado. Previamente, denunciaron condiciones de precariedad y acusaron al Gobierno de actuar tarde y lento en el rescate de los trabajadores.

César Fuentes Estrada, director Corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, explicó en conferencia de prensa que se trata de excavar una superficie en la mina de 450 metros (m) de largo, por 320 m de ancho y 60 m de profundidad, para extraer un volumen de 5,6 millones de metros cúbicos de material.

Fuentes dijo también que el programa estará dividido en seis etapas: actividades previas, estudios y proyecto, excavación y tratamientos, gestión de filtraciones (se controlarán con pantallas de concreto y bombeos hacia el río Sabinas, ingreso a galerías para la búsqueda y recuperación a partir del séptimo mes y cierre y abandono de la mina.

Investigación

La Fiscalía General de la República (FGR), anunció el domingo que el pasado 5 de agosto abrió una investigación por el accidente. Un juez dictó tres órdenes de aprehensión por la probable comisión del delito previsto y sancionado en el Artículo 150 en relación con el 149 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Una de esas personas fue acusada de “explotación ilícita de un bien de la Nación”, explicó la institución en un comunicado.

Familiares de los 10 mineros atrapados en una mina de carbón luego de un derrumbe de más de una semana, asisten a una conferencia de prensa en la comunidad de Agujita, Municipio de Sabinas, Estado de Coahuila, México, el 14 de agosto de 2022.

Las otras dos fueron señaladas por presuntamente haber “permitido que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón”.

La fiscalía señala que la empresa estaría incumpliendo con las obligaciones que la ley le impone a quien realiza ese tipo de actividades.

Indemnización

El Gobierno de México indemnizará a las familias de los 10 mineros que quedaron atrapados en Coahuila, pero seguirá con el operativo de rescate, afirmó AMLO la semana pasada.

“Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no solo lo convencional sino más, por la situación, no solo de agravio por perder a sus familiares, que es muy triste, sino también por la situación de pobreza en que vive la gente”, declaró a los periodistas.

Sus declaraciones contrastaron con las de varias hermanas de los mineros, que habían denunciado en declaraciones a medios que el Gobierno detendría las labores tras acordar con las esposas de los mineros una indemnización.

“Al mismo tiempo seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a dejar de trabajar, no se va a parar el rescate, no se ha parado, seguimos extrayendo agua de los pozos”, sostuvo AMLO.