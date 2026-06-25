La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves el envío de un equipo de rescatistas y personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para apoyar a Venezuela tras los dos fuertes terremotos que sacudieron a ese país y que hasta el momento han dejado al menos 164 muertos y 971 heridos.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El despliegue ocurre tras los potentes sismos, cuyo evento principal alcanzó una magnitud de 7,5 y se registró apenas 39 segundos después de un movimiento precursor.

Desde el Palacio Nacional, Sheinbaum reiteró el respaldo de México a Venezuela y confirmó que el primer contingente de ayuda ya se encuentra en camino.

La mandataria explicó que el personal mexicano evaluará las necesidades sobre el terreno en coordinación con las autoridades venezolanas antes de definir un eventual refuerzo de la misión humanitaria.

Personas en La Guaira, Venezuela, transportan a un hombre rescatado de entre los escombros de un edificio derrumbado un día después de que dos terremotos azotaran el país caribeño, el jueves 25 de junio de 2026. (Foto: AP/Pedro Mattey)

“Y una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan”, señaló.

El miércoles, la Cancillería mexicana informó que no se habían reportado ciudadanos mexicanos afectados por el terremoto y precisó que la embajada de México en Caracas permanecía atenta a la evolución de la emergencia y disponible para brindar asistencia consular en caso de ser necesaria.

Los sismos ocurrieron el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia y alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, según el sistema estadounidense de alerta de tsunamis, que los ha calificado como un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren en la misma zona en un intervalo muy corto.