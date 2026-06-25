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Residentes caminan entre los escombros de una de las viviendas dañadas por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
Residentes caminan entre los escombros de una de las viviendas dañadas por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
/ Ronald Pena R.
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves el envío de un equipo de rescatistas y personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para apoyar a Venezuela tras los dos fuertes terremotos que sacudieron a ese país y que hasta el momento han dejado al menos 164 muertos y 971 heridos.

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