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Resumen

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La presidenta de México Claudia Shainbaum, habla durante una conferencia de prensa este lunes en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Foto: EFE/José Méndez
La presidenta de México Claudia Shainbaum, habla durante una conferencia de prensa este lunes en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Foto: EFE/José Méndez
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este lunes esperar al “conteo definitivo” para “felicitar” al ganador de las elecciones presidenciales en Colombia, a pesar de que los resultados preliminares otorgan la victoria al candidato derechista Abelardo De la Espriella, con el 49,66%, frente al 48,70% de su rival, el izquierdista Iván Cepeda.

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