Un manifestante es arrestado por agentes de policía durante enfrentamientos en una concentración contra el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 15 de noviembre de 2025. (ULISES RUIZ / AFP)
Fiscalía detiene a 18 personas por actos violentos en marcha de 'Generación Z' en México
La fiscal general de la Ciudad de México, , aseguró este lunes que 18 personas, entre ellas un adolescente, de las 29 capturadas en flagrancia por actos violentos durante la marcha de la ‘’, ya fueron detenidas, por diversos delitos el sábado pasado a las puertas del Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.

Las 18 personas detenidas ante el Ministerio Público están remitidas (capturadas formalmente) por diversos delitos. En casos muy particulares por tentativa de homicidio, resistencia de particulares y robo. Y en los demás casos por lesiones en distintos grados”, manifestó Alcalde Luján durante una conferencia de prensa.

MIRA AQUÍ: Sheinbaum pide investigar a "grupo muy violento" de la marcha de la Generación Z en México

La titular de la dependencia también explicó que las otras diez personas que fueron enviadas al Ministerio Público, “si bien se identificó que sí participaron en las agresiones a partir de los dictámenes médicos”, se determinó que dichas afectaciones “no están tipificadas como delito, sino que son conductas que constituyen faltas cívicas”.

En cuanto a los incidentes reportados señaló que se incluyen agresiones contra 84 policías y cuatro manifestantes, así como “hechos de robo y daños en un establecimiento y un vehículo”.

Explicó que en “todos los casos se están recabando videos y un análisis puntual para acreditar responsabilidades, tanto de particulares como de policías, por las agresiones registradas”.

Policías investigados por abusos

De otro lado, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez, informó que 18 policías están siendo investigados por “posible uso excesivo de la fuerza”.

En siete de las 18 investigaciones, “incluyendo casos de presuntas agresiones a miembros de la prensa”, el personal involucrado “será suspendido temporalmente” hasta que concluyan las investigaciones, explicó Vázquez.

MÁS INFORMACIÓN: Sheinbaum acusa a oposición y grupos violentos tras choques en protesta de la Generación Z en México

Además, resaltó que “no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios” que los rigen como institución.

El titular de la SSC-CDMX actualizó las cifras de las afectaciones al cuerpo policial: 60 policías fueron lesionados y atendidos en el lugar; otros 40 fueron trasladados a hospitales para su valoración, de los cuales 26 ya fueron dados de alta y 11 reciben atenciones especializadas por lesiones que, si bien algunas graves, no ponen en riesgo su vida.

La marcha de la autodenominada ‘Generación Z’ contó con cerca de 20.000 asistentes e inició de manera pacífica en el Ángel de la Independencia de la capital y terminó en un enfrentamiento entre policías y un grupo identificado como “el bloque negro” a las puertas de Palacio Nacional el 15 de noviembre.

Más de 100 personas heridas, en su mayoría policías, y decenas aprehendidas dejó una multitudinaria marcha antigubernamental el sábado 15 de noviembre en Ciudad de México, reportó el gobierno local. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó el uso de la violencia por parte de los manifestantes. (AFP)
