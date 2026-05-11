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Familiares de víctimas de desaparición, sostienen carteles durante una rueda de prensa, en Ciudad de México, el 11 de mayo de 2026. (José Méndez / EFE)
Familiares de víctimas de desaparición, sostienen carteles durante una rueda de prensa, en Ciudad de México, el 11 de mayo de 2026. (José Méndez / EFE)
Por Agencia EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este lunes un informe sobre la situación de los desaparecidos en México, que definió como una “grave crisis humanitaria” perpetrada “mayormente” por integrantes del crimen organizado y que, sobre todo, afecta a ciertos grupos sociales como mujeres, migrantes o personas jóvenes.

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