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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , habla durante una rueda de prensa este lunes en Palacio Nacional de la Ciudad de México. (EFE//Mario Guzmán).
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , habla durante una rueda de prensa este lunes en Palacio Nacional de la Ciudad de México. (EFE//Mario Guzmán).
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que el país llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los mexicanos en los centros de detención del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) tras la muerte de otro ciudadano el pasado viernes bajo su custodia.

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