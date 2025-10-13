Esta vista aérea, tomada durante un sobrevuelo de la Armada de México, muestra un puente dañado tras las fuertes lluvias en Poza Rica, Veracruz. (Foto de Héctor Quintanar / AFP).
Esta vista aérea, tomada durante un sobrevuelo de la Armada de México, muestra un puente dañado tras las fuertes lluvias en Poza Rica, Veracruz. (Foto de Héctor Quintanar / AFP).
/ HECTOR QUINTANAR
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
México: lluvias torrenciales dejan al menos 64 muertos y 65 desaparecidos
Resumen de la noticia por IA
México: lluvias torrenciales dejan al menos 64 muertos y 65 desaparecidos

México: lluvias torrenciales dejan al menos 64 muertos y 65 desaparecidos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Al menos 64 personas murieron y otras 65 se encuentran desaparecidas debido al destructivo impacto de lluvias torrenciales que afectan desde la semana pasada a varios estados del centro y el este de , informó este lunes el gobierno.

Las víctimas mortales y los mayores daños se localizan sobre todo en los estados de estados de Veracruz (este), Hidalgo y Puebla (centro), reportó la jefa nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El caso de Paloma Nicole, la joven de 14 años cuya muerte por una cirugía plástica en México llevó a la detención de su madre y su padrastro

Las lluvias más intensas se registraron entre el lunes y el jueves de la semana pasada, lo que provocó “el aumento del nivel de los ríos y los arroyos aledaños a estos estados”, generando inundaciones y destrozos, detalló Velázquez, durante la conferencia matinal de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Un camión permanece parcialmente sumergido en una calle inundada después de las fuertes lluvias en Poza Rica, estado de Veracruz, México, el 10 de octubre de 2025. (Marco Antonio Perez / AFP)
Un camión permanece parcialmente sumergido en una calle inundada después de las fuertes lluvias en Poza Rica, estado de Veracruz, México, el 10 de octubre de 2025. (Marco Antonio Perez / AFP)
/ MARCO ANTONIO PEREZ

En cuanto a los desaparecidos, el mayor número de víctimas se concentra en el estado de Hidalgo, con 43 personas según el reporte oficial, seguido por Veracruz y Puebla.

En la zona serrana de Hidalgo una serie de pequeñas comunidades siguen aisladas por el cierre de caminos, lo que ha obligado a establecer un limitado puente aéreo para atender las emergencias.

La AFP constató la tarde del domingo los movimientos de helicópteros militares y estatales en la ciudad de Pachuca, la capital de Hidalgo.

Esta vista aérea tomada durante un sobrevuelo de la Marina Mexicana muestra el río Cazones desbordado después de fuertes lluvias en Poza Rica, estado de Veracruz, México, el 11 de octubre de 2025. (Hector Quintanar / AFP)
Esta vista aérea tomada durante un sobrevuelo de la Marina Mexicana muestra el río Cazones desbordado después de fuertes lluvias en Poza Rica, estado de Veracruz, México, el 11 de octubre de 2025. (Hector Quintanar / AFP)
/ HECTOR QUINTANAR

Varios pacientes de un hospital del municipio de San Bartolo de Tutotepec fueron trasladados en helicópteros ante el cierre de caminos que mantienen a varios caseríos incomunicados, informaron autoridades locales.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC