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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/José Méndez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/José Méndez
/ José Méndez
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este jueves que quiera generar un “conflicto” con Estados Unidos tras su exigencia de explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en el estado de Chihuahua (norte), donde murieron dos funcionarios de ese país y dos mexicanos.

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