El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes la nominación de la senadora Laura María de Jesús Rodríguez como embajadora de su país en Panamá luego de semanas de polémica por la anterior nominación del historiador Pedro Salmerón.

Sobre Salmerón, quien anunció a través de una carta enviada al presidente López Obrador que dejaba a “disposición [del presidente] el cargo que me ofreció”, pesan acusaciones por acoso sexual durante su tiempo como profesor en el Instituto Autónomo Tecnológico de México (ITAM).

La nominación de Salmerón, hecha por López Obrador el 17 de enero, generó malestar no solo en grupos de estudiantes y feministas en México, sino también en Panamá y en las redes sociales, donde el hashtag #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador se convirtió en tendencia.

En su espacio diario con los medios conocido como “la mañanera”, López Obrador aseguró este martes que la canciller panameña Erika Mouynes habría sido quien había tomado la decisión de rechazar la nominación de Salmerón.

“Resulta que lo propusimos para Embajador en Panamá y, como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o Canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM (…). No creo que el presidente de Panamá esté enterado, creo que tiene que ver más con la canciller”, dijo el mandatario.

El diario mexicano El Universal aseguró haber hablado con fuentes diplomáticas panameñas para buscar una reacción a los comentarios del presidente, pero según una fuente anónima del entorno gubernamental, no había "una respuesta oficial".

López Obrador reiteró su apoyo al académico, diciendo: “Lo estimo mucho y lo considero un historiador de primer nivel”. Además, argumentó que no existe en contra de Salmerón una “denuncia formal” ante las autoridades sino una “campaña de linchamiento”.

"Vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores, de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo. A mí me gustaría que nos ayudara en todo lo que son archivos (...) me gustaría que fuera mi asesor para hacer en presidencia una historia para los jóvenes, sobre los fraudes electorales en México", agregó.

Acusaciones de acoso

Cuando se hizo pública la nominación de Salmerón el 17 de enero, un grupo de mujeres y organizaciones feministas en México publicó un comunicado firmado por más de 300 personas rechazando el nombramiento del académico.

“Los abusos de Pedro Salmerón se han documentado en @MeToolTAM, @MeTooAcadémicosMx, así como en denuncias en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y dentro del partido Morena. Además del acoso, Salmerón ha intentado intimidar y silenciar a quienes lo señalaron. La denuncia pública es un mecanismo para evidenciar la violencia sistémica en contra de las mujeres y, en consecuencia, creemos y acompañamos los testimonios de las denunciantes y les ofrecemos nuestro respaldo”, leía el comunicado.

Las denuncias se hicieron públicas con la renuncia de Salmerón al ITAM en abril de 2019.

El mismo académico envió una carta el 1 de abril de 2019 al coordinador de la licenciatura en ciencia política Alberto Simpser negando la veracidad de las acusaciones en su contra y argumentando que esa era la razón detrás de su renuncia.

"Una denuncia anónima publicada por la cuenta de Twitter @MeTooAcademicos asegura, entre otras cosas, que en mi clase 'los comentarios denigrantes contra las mujeres son lo más natural'", empieza el texto.

El profesor aseguraba que tenía en su poder 20 evaluaciones anónimas hechas por alumnos en su clase, y que "en ninguna de ellas hay un solo comentario que sugiera ni remotamente tales cosas".

"Pero hay quienes en el ITAM han decidido hacer más caso a un tuit anónimo que a esas evaluaciones (...) por ello, considero lo más conveniente para el instituto y para mi persona, hacer efectiva la renuncia que le presenté la semana pasada".

