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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). Foto: EFE/José Méndez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). Foto: EFE/José Méndez
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este viernes al recién nombrado presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, “encargarse de su parte” en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que defendió la cooperación de los ejércitos de ambos países en esta materia.

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