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Resumen

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El canciller de México, Roberto Velasco, habla durante una rueda de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el caso de un mexicano muerto en Texas. (Foto: EFE)
El canciller de México, Roberto Velasco, habla durante una rueda de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el caso de un mexicano muerto en Texas. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El canciller de México, Roberto Velasco, pidió al alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, que recabe información sobre la muerte de 17 mexicanos en EE.UU por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el objetivo de analizar “la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales”.

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