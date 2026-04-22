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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/José Méndez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/José Méndez
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su Gobierno envió una nota diplomática a EE.UU. para exigir explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en el estado de Chihuahua, donde murieron dos funcionarios de ese país y dos mexicanos, en un caso que podría implicar una violación de la soberanía nacional.

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