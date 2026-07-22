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Resumen

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Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) señala a los manifestantes frente a Delaney Hall, un centro de detención del ICE en Newark, Nueva Jersey, el 6 de junio de 2026. Foto: Ryan MURPHY / AFP
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) señala a los manifestantes frente a Delaney Hall, un centro de detención del ICE en Newark, Nueva Jersey, el 6 de junio de 2026. Foto: Ryan MURPHY / AFP
/ RYAN MURPHY
Por Agencia AFP

México presentó denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de migrantes mexicanos bajo custodia o en operativos de las autoridades de ese país, informó este miércoles el gobierno.

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