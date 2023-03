El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este viernes que su gobierno espíe a activistas y alegó que existen labores de inteligencia, tras reportes de que el Ejército intervino comunicaciones de un defensor de derechos humanos.

“Se tiene que hacer investigación, no espionaje, que es distinto, y el instituto de inteligencia del gobierno hace investigación porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer investigación”, dijo el mandatario izquierdista en su habitual rueda de prensa matutina.

El mandatario respondió así a preguntas de la prensa sobre reportes de que el Ejército espió a Raymundo Ramos, un defensor de derechos humanos en Tamaulipas (noreste).

López Obrador sostuvo que el trabajo de inteligencia busca más bien “conocer sobre movimientos y operaciones de la delincuencia organizada”.

“Nada más que le quede claro: nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales. Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor”, añadió.

López Obrador mencionó que Ramos había sido denunciado por un compañero de la prensa por “presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas”.

En octubre del año pasado, López Obrador había rechazado acusaciones de que su gobierno espiaba a opositores tras una filtración de archivos oficiales, según los cuales el Ejército intervino los teléfonos de al menos tres personas.

Varios medios publicaron en ese momento que un grupo de piratas informáticos identificado como Guacamaya extrajo información de una base de datos del Ejército, según la cual esa institución utilizó el software israelí Pegasus durante el actual gobierno, contrario a lo que había dicho López Obrador en 2021.

Entre esos objetivos figuran un periodista, un columnista de prensa y un activista de derechos humanos, cuyos teléfonos habrían sido jaqueados al menos entre 2020 y 2021, según una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y los medios Animal Político, Aristegui Noticias y la revista Proceso.

Las denuncias sobre el uso indebido de Pegasus en México se remontan a 2017, cuando México era gobernado por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

