No es común que los senadores de un país pidan la expulsión de un extranjero, así que la demanda para que el español Abraham Mendieta sea deportado de México ha generado revuelo.

¿Quién es Mendieta y qué ha hecho para ser blanco del encono?

Sus amigos lo han llamado el ‘terror de los panistas’, en referencia al Partido Acción Nacional (PAN), apodo que parece tener sentido si se toma en cuenta que son los mismos panistas quienes quieren su cabeza.

“Sr. Presidente López Obrador, ya tomé en serio a nuestra Constitución: un extranjero no debe inmiscuirse en asuntos políticos del país. Este sujeto debe ser expulsado”, -tuiteó la senadora panista Lilly Téllez.

Y agregó:

“Su gobierno y sus cómplices deben dejar de entregar dinero de nuestros impuestos a este extranjero que viola la ley y muestra signos de comportamiento parasitario de promover el odio en México”.

El pedido de Téllez cobra nuevos matices si se toma en cuenta que, este domingo, México celebrará sus elecciones intermedias. Y que Mendieta es asesor del partido de gobierno, Morena (Movimiento Regeneración Nacional), y está comprometido con lo que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llama la cuarta transformación.

El año pasado, Mendieta declaró que Morena era el “movimiento político y social más grande de América Latina”.

El Presidente no es “el mesías” que señala The Economist, pero sí es una persona muy querida y respetada por millones de mexicanos.



Situarlo en el centro del debate electoral, cómo torpemente hizo la oposición con su portada, impulsa aún más a Morena a 7 días de la votación. ✌🏼 — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) May 31, 2021

PRIMERA PLANA

El camino de Mendieta -español nacido en Cazorla que ronda los 26 años- se inició en la política el 2014, cuando se volvió un simpatizante de Podemos, del retirado Pablo Iglesias.

En un artículo de El Mundo -titulado “Generación Podemos”-, se destaca el atractivo del partido para los votantes primerizos y la contundencia con la que se expresaba Mendieta.

A sus 19 años, él declaró:

“No hay nada más lejano a nosotros que Mayor Oreja o González Pons [políticos tradicionales], ni nada más cercano que Íñigo Errejón [un rostro nuevo]”.

Por entonces, Mendieta ya estudiaba ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid, aunque más tarde haría un breve intercambio a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ya en el 2015, se volvería miembro del Equipo Nacional de Campaña de Podemos, en el área de Argumentario y Discurso.

En su perfil de la U. Complutense, él escribe:

“He impartido clase como profesor visitante en distintos posgrados. Me he desempeñado como observador internacional electoral, y como ponente en congresos académicos, conversatorios y parlamentos regionales “.

Con eso en la espalda, y luego de establecerse en México, se vinculó con el partido oficialista Morena hasta convertirse en su asesor en la Cámara de Senadores.

De hecho, fue por eso que, en el 2019, el PAN pidió su deportación: lo que el partido político cuestionaba era que un extranjero diera un discurso en el Senado de la República.

Por eso es que, cuando se conoció el reciente pedido para su expulsión, Mendieta recordó que denuncias como esa lo hacen más famoso:

Cuando el PAN pidió mi expulsión del país en el Senado la primera vez, en 2019, yo tenía 10,000 seguidores en Twitter.



Dos semanas después de eso, llegué a los 50,000.



Se quejan de que se escuche mi opinión, pero ellos me levantaron con su odio y con su xenofobia. — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) June 1, 2021

