México: hallan a periodista muerto con huellas de violencia

Un periodista fue encontrado muerto este martes en la cajuela de un automóvil abandonado en el estado de Morelos, en el centro de México, donde un centenar de reporteros han sido asesinados desde 2000.

El cadáver de Rogelio Barragán, director del portal Guerrero Al Instante, fue hallado "con lesiones contusas en rostro y una lesión en el área encefálica", reportó la fiscalía de Morelos sin dar más detalles.

"Tenía más de 10 años de trabajo periodístico, sobre todo de nota roja", dijo en tanto a la AFP la representante de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), Balbina Flores.

"Seguiremos investigando más para tener certezas sobre si su asesinato tuvo que ver con su labor" al frente del portal en el que laboran una decena de periodistas, añadió Balbina.

Para RSF, el "perfil" de Barragán era de un periodista que enfrentaba "riesgo", puntualizó.

RSF contabiliza el asesinato de siete periodistas este año, gobernado desde el 1 de diciembre por el gobierno del presidente de izquierda Andrés López Obrador, que prometió en campaña ejercer una política más eficaz para proteger a la prensa.

"Ha sido un año terriblemente desastroso para la libertad de prensa. Esperábamos que esta situación no continuara en lo que va de esta administración, pero hemos visto que no, ésto no ha retrocedido", remató Balbina.

En mayo se registraron un promedio de dos agresiones a periodistas por día, la mayoría cibernéticas y atribuibles presuntamente a funcionarios y al crimen organizado, destacó la delegada de RSF.

Un centenar de periodistas han sido asesinados en México desde 2000.

México se sitúa en 2019 como el país "más mortífero del mundo para la prensa, según RSF.



