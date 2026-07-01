00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía aérea que muestra aficionados de México celebrando el triunfo ante Ecuador en el Ángel de la Independencia de la CDMX. (EFE/ Tomás Pérez).
Fotografía aérea que muestra aficionados de México celebrando el triunfo ante Ecuador en el Ángel de la Independencia de la CDMX. (EFE/ Tomás Pérez).
/ Tomás Pérez
Por El Universal de México, GDA

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que dos personas murieron por asfixia, un hombre de 44 años y una mujer de 19 años, durante los festejos por la victoria de la selección de México contra Ecuador por el Mundial de Fútbol.

TE PUEDE INTERESAR