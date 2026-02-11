Senado de México aprueba reducción gradual de jornada laboral a 40 horas a la semana

Escuchar
Una ceremonia de toma de posesión de los primeros jueces elegidos por votación popular en el Senado de la República en la Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2025. (Rodrigo OROPEZA / AFP)
/ RODRIGO OROPEZA
Por Agencia EFE

El Senado de México aprobó este miércoles por unanimidad y en lo general la reforma que reduce de manera gradual la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, a partir de 2027 y hasta 2030, esto en beneficio de unos 13,5 millones de trabajadores.

