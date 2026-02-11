Senado de México aprueba reducción gradual de jornada laboral a 40 horas a la semana

El Senado de México aprobó este miércoles por unanimidad y en lo general la reforma que reduce de manera gradual la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, a partir de 2027 y hasta 2030, esto en beneficio de unos 13,5 millones de trabajadores.

Esta reforma fue aprobada con 121 votos a favor y cero en contra, en lo general y en los artículos no reservados, el dictamen que reforma la Constitución en materia de reducción de la jornada laboral, indicó el Senado.

La aprobación en lo general ocurre cuando el Senado avala la totalidad de la reforma constitucional. Los artículos no reservados, en tanto, son aquellos sobre los que no hubo desacuerdos y que los senadores aceptan tal como aparecen en el dictamen, sin necesidad de modificaciones ni de un debate adicional.

La implementación será gradual: una reducción de dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. El año 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores.

La iniciativa establece que la jornada de 40 horas quedará definida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones, y también prohíbe que menores de edad trabajen horas extra.

Asimismo, la iniciativa fue planteada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en diciembre y plantea modificar el artículo 123, Apartado A, de la Constitución mexicana estableciendo una implementación gradual entre 2026 y 2030.

El proyecto ya cuenta con los votos necesarios en la Cámara Alta y superó ese trámite; el siguiente paso es su envío a la Cámara de Diputados, última instancia legislativa.

Si bien la reforma fue avalada por unanimidad, la aprobación enfrentó a los senadores del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) con los opositores partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), quienes criticaron fuertemente la modificación al citado Artículo 123 y exigieron de inmediato se aplique la reducción de la jornada laboral.

“Es un acto de justicia para con los trabajadores, sí. Pero a ver también es un acto de justicia a medias”, dijo el senador del PAN, Marko Cortés ante el Pleno del Senado.

“Es una justicia a medias porque en México el 55 % de los trabajadores están en la informalidad, o sea, que esta reforma a más de la mitad de los trabajadores de México no les va a beneficiar absolutamente en nada”, afirmó el senador Cortés.

Y cuestionó “¿por qué esperar hasta el 2030 y no comenzar ya con las 40 horas? Quiero entender que el gobierno pactó con el sector empresarial que fuera así gradual (...) pero entonces díganle a los trabajadores que esta reforma de las 40 horas es hasta el 2030, que podrían, porque tienen la mayoría, hacerla ahora a partir del 2026 y se la está negando a los trabajadores”.

