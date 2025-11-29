Tres muertos por explosión en una fábrica clandestina de pirotecnia en México

Personas detrás de un cordón de seguridad tras la explosión de una casa donde se fabricaban fuegos artificiales clandestinos, que dejó tres muertos y seis heridos, en el municipio de Pesquería, estado de Nuevo León, México, el 28 de noviembre de 2025. Foto: Julio César AGUILAR / AFP
Al menos tres personas murieron y seis más resultaron heridas en un provocado por una explosión en una , informaron este sábado autoridades locales.

El incidente tuvo lugar la noche del viernes en el municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León, precisó el cuerpo de Protección Civil.

Se registraron “dos fallecidos en el lugar, (y) uno en hospital”, detalló un informe oficial de esa entidad difundido en redes sociales.

El incendio se desató en un “almacenamiento ilegal de pirotecnia” en una zona residencial, añadió el boletín, al detallar que cuatro casas fueron afectadas por las llamas.

Medios locales difundieron imágenes en las que se observan las viviendas afectadas, un par de ellas casi consumidas por el fuego.

El siniestro movilizó a distintos cuerpos de emergencia de Pesquería, municipio enclavado en la zona metropolitana de Monterrey, la capital de Nuevo León.

La actividad en estas fábricas de pólvora y fuegos de artificio, tanto legales como clandestinas, se dispara por las fiestas de fin de año.

México ha registrado en los últimos años incidentes semejantes en distintos puntos del país.

En diciembre de 2016, un estallido en unos talleres de pirotecnia de Tultepec, localidad vecina de la capital mexicana, dejó más de 40 muertos.

