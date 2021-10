Al llamar a promover la unión familiar y fortalecer valores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los padres y madres de familia a poner atención a sus hijos, pues afirmó que muchos de los videojuegos de Nintendo son violentos y tóxicos, además que recientemente se usó uno de estos videojuegos como medio para secuestrar a menores, por lo que “no deben de ser vistos por los niños”.

Al encabezar la supervisión de programas sociales del gobierno federal en la entidad, el Mandatario federal señaló que no solo porque lloren los hijos se les debe de dar el Nintendo para que no lloren, por lo que llamó a los padres y madres de familia a pasar tiempo con sus hijos.

“Tenemos que atender el que no estén los niños y los jóvenes tanto tiempo sometido a los aparatos electrónico”.

“No porque llora el niño y llora la niña ahí está, el programa, el Nintendo para que no llore, y ahí está horas viendo el Nintendo los niños, ahora juegos violentos que no deben de ser vistos por los niños (...) no porque está llorando y ya ahí va, `préndele el Nintendo para que deje de llorar y también para yo pueda hacer mis cosas’, ¿y qué cosa está viendo el niño?, ¿que está escuchando?, ¿cómo lo está formando? y ¿quiénes son los que laboran esos programas, esos contenidos? ¿Qué concepción tienen de la vida? Son genios, son muy inteligentes, pero era muy inteligente también el que creó la bomba atómica”, aseveró.

Acompañado por el gobernador Jaime Bonilla y por integrantes del gabinete de bienestar, el titular del Ejecutivo federal adelantó que, en los próximos días, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, dará a conocer el caso de unos secuestros de menores que se llevaron a cabo por medio de estos videojuegos.

“Ahora que regrese a la Ciudad (de México) vamos a dar a conocer un caso de unos secuestros de niños que se llevaron a cabo a través de estos juegos que se ejecutan sin saber quiénes son con los que están jugando, entonces está prohibido prohibir, pero sí podemos hablar de estos temas”

“Que todos dedicamos tiempo a los hijos, tenemos que dedicarles tiempo, no dejárselos a la televisión o el internet para que los formen o los educan”.

El presidente López Obrador manifestó que, así como existe la educación formal, existe “todo está educación informal muy tóxica, muy dañina y tenemos que fortalecer los valores, culturales, morales y espirituales”.

Señaló que se debe de promover el que no se desintegren las familias, sino que estén unidas porque, indicó, que la familia es la institución más importante de México es la familia “y eso hace la diferencia con relación a otros países, la costumbre de tener una familia unida nos ayuda mucho”

“En otras partes van creciendo los hijos y llegan a la adolescencia y se tienen que ir de la casa, aquí no es así, no queremos que nuestros hijos se vayan, hasta abusan, se quedan más de la cuenta, pero eso es parte de lo que nos distingue”.

“Si le va mal a un miembro de la familia acuden en apoyo otros, entonces tenemos que mantener unida la familia, muchos de los problemas de inseguridad y violencia se originan por la desintegración de las familias porque los hijos se van quedando solos, sin tutela, por eso tenemos que procurar fortalecer a la familia como núcleo básico para la convivencia y también fortalecer valores culturales, morales, espirituales”, agregó.

___________________________________

VIDEO RECOMENDADO

Los resultados estarán disponibles desde el 8 de mayo de 2022 hasta al menos el 30 de septiembre de 2023.