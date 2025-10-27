El periodista mexicano Miguel Ángel Beltrán, hallado muerto en el estado de Durango, norte de México. (Captura de video)
El periodista mexicano Miguel Ángel Beltrán, hallado muerto en el estado de Durango, norte de México.
Hallan asesinado al periodista Miguel Ángel Beltrán en el norte de México
La Fiscalía General de confirmó este lunes el asesinato del periodista , en ese estado en el norte de , y quien había denunciado las actividades del crimen organizado en la zona, en medio de la ola de violencia que vive el país.

El cuerpo de Beltrán Martínez, de 60 años, fue hallado sin vida con huellas de violencia y un mensaje amenazante en la carretera que conecta el estado de Durango con el vecino estado de Sinaloa, en el occidente, según reportaron medios locales.

Su hijo identificó el cuerpo el domingo cuando este había sido trasladado a las instalaciones del forenses.

En la actualidad, Beltrán contaba con una perfil en la red social TikTok en el que difundía información del estado de Durango bajo el nombre de ‘Capo’.

El comunicador, de 60 años, había sido colaborador de medios como Contexto de Durango y La Voz de Durango, y también trabajó como reportero policíaco y cronista deportivo.

En 2025, siete periodistas han sido asesinados en México, según la organización de defensa de la libertad de expresión y derecho de la información, Artículo 19.

Desde el inicio del siglo, la organización contabiliza 174 asesinatos y 31 desapariciones de periodistas en la república.

