En la madrugada del miércoles, tras un intenso debate que fue interrumpido por la irrupción de manifestantes en el Parlamento, el Senado de México aprobó la polémica reforma del Poder Judicial que estipula que a partir del 2025 los jueces deberán ser elegidos por votación popular. Pero para prosperar, la norma, impulsada por el izquierdista presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibió el voto clave e inesperado de un senador de la oposición: Miguel Ángel Yunes Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN).

AMLO tenía garantizados 85 votos en favor de la reforma, uno menos de los necesarios para obtener las dos terceras partes del Senado requeridas para la aprobación de cambios en la Constitución de México.

El martes, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez se había reportado enfermo y al inicio del debate fue sustituido por su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, un cuestionado político del estado de Veracruz que a la vez era su suplente en el Senado.

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez.

Durante el debate, cuando se especulaba que había un “traidor” que terminaría respaldando al oficialismo, Marko Cortés, presidente del PAN y compañero de bancada de Yunes Márquez, le pidió votar en contra de la reforma.

“Querido Miguel Yunes Márquez, estás a tiempo todavía de pasar a ser héroe de la patria y no un traidor a la patria”, dijo.

“Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos dijeras ‘los voy a traicionar’”, le espetó luego Cortés a Yunes padre.

“¡Cobarde y traidor eres tú!”, le respondió Yunes Linares.

Más tarde, Miguel Ángel Yunes hijo finalmente reapareció en el Senado para confirmar su voto en favor de la reforma de AMLO, que fue aprobada con 86 votos de respaldo y 41 en contra.

El coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López (izq), conversa con el senador del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Yunes Linares, el 10 de septiembre de 2024. (Foto de César SÁNCHEZ / AFP). / CESAR SANCHEZ

¿Quién es Miguel Ángel Yunes Márquez?

Miguel Ángel Yunes Márquez nació en Xalapa, estado de Veracruz, el 4 de mayo de 1976. Es licenciado en administración de empresas por la Universidad de Miami y cuenta con una especialidad en finanzas y marketing internacional por la misma institución educativa.

En el 2004 fue elegido diputado local en el Congreso de Veracruz por el PAN, donde ocupó los cargos de presidente de la Comisión de Vigilancia y secretario de la Comisión de Desarrollo Regional.

De 2008 al 2010 fue alcalde de Boca del Río, en Veracruz. En ese mismo período asumió como secretario nacional de la Asociación Nacional de Alcaldes A.C. (ANAC).

Del 2011 al 2013 fue coordinador estatal del desaparecido programa social Oportunidades, de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En el 2014 volvió a ser electo alcalde de Boca del Río, cargo que ocupó hasta el 2017.

En el año 2018 postuló a la gobernación de Veracruz, pero perdió frente al candidato de Morena, Cuitláhuac García. Quería reemplazar en el puesto a su padre.

En el 2021 quiso postular para la alcaldía de Veracruz, pero el Tribunal Electoral del estado rechazó su candidatura por no acreditar su residencia en el municipio.

Actualmente es senador por el PAN desde el 29 de agosto de este año hasta el 31 de agosto del 2027.

Orden de arresto

Miguel Ángel Yunes Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN).

El pasado 12 de julio, la Fiscalía de Veracruz emitió una orden de arresto en contra de Yunes Márquez por los supuestos delitos de falsificación de documentos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, hechos que habrían ocurrido en el 2021, cuando el político solicitó su registro como candidato a la alcaldía de Veracruz, informó el diario El Universal.

Cuando la Fiscalía emitió la orden de arresto, Yunes Márquez se encontraba en Estados Unidos para un tratamiento médico.

El político dijo entonces ser objeto de una persecución política por parte del gobierno del estado de Veracruz encabezado por Cuitláhuac García y señaló directamente al juez que dictó la medida por abusos y falta de ética.

Negó que le hubieran rechazado el registro de su candidatura por presentar un documento falso.

En aquel momento, dijo que el Poder Judicial de Veracruz y la Fiscalía General del Estado son los que requieren una reforma, y no el Poder Judicial de la Federación.

Posteriormente, sostuvo que estaban tratando de llevarlo a la cárcel para impedir que su juramento como senador de la República.

“No seré trofeo de Morena, me seguiré defendiendo con los instrumentos que me da la ley. Nunca me he doblado ante nadie, esta persecución me dará la gran oportunidad de dar un ejemplo de valor y dignidad frente al poder”, aseguró.

Yunes Márquez tramitó un amparo y recibió una suspensión provisional de la orden de arresto, por lo que pudo ocupar su banca en el Senado.

Miguel Ángel Yunes Linares y AMLO

El Senador del Partido Acción Nacional, Miguel Angel Yunes Linares, se dirige a los legisladores de la cámara alta el 10 de septiembre de 2024. (Foto de César SÁNCHEZ / AFP). / CESAR SANCHEZ

Miguel Ángel Yunes Linares incursionó en la política desde la década de 1990 cuando formaba parte del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tras romper con el PRI en el 2003 se hizo militante del PAN, formación de derecha que gobernó México del 2000 al 2012.

En el 2016 ganó las elecciones para gobernador de Veracruz a su primo Héctor Yunes Landa, candidato del PRI.

En el 2019, Miguel Ángel Yunes Linares fue denunciado penalmente por la administración del gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García, por un supuesto mega fraude en la instalación fallida de un sistema de videovigilancia durante la gestión del panista entre 2016 y 2018.

Según El Universal, el gobierno de García descubrió que no fueron instaladas las 6.476 cámaras de seguridad compradas por un valor de 1.000 millones de pesos, lo que apunta a un posible desvío de recursos.

AMLO también ha acusado a Miguel Ángel Yunes Linares de corrupción. En el 2017, cuando era presidente de su partido Morena y aspirante a la presidencia de México, dijo que el gobernador de Veracruz y su familia estaban involucrados en presuntos casos de corrupción.

Durante varios actos públicos, AMLO denunció la existencia de una “Carpeta Azul” en la que aseguraba tener pruebas sobre un presunto enriquecimiento ilícito de Yunes Linares, así como diversas propiedades a su nombre, tanto en México como en el extranjero.

Entre las propiedades mencionadas en la Carpeta Azul figuraban un condominio de lujo ubicado en Alvarado, Veracruz; una casa en la colonia el Pedregal de la Ciudad de México; y otra propiedad multimillonaria en Coatepec, Morelos. También un departamento en Miami, Florida.

Miguel Ángel Yunes Linares fue señalado por la periodista Lydia Cacho como uno de los “amigos” del pederasta convicto Jean Succar Kuri, recordó BBC Mundo. Algunas víctimas dijeron que estuvo presente en reuniones con menores de edad, algo que el político siempre ha negado.

Sin embargo, en la campaña del 2016 su primo Héctor Yunes Landa lo acusó de estar involucrado en esos delitos: “Hacías fiestas infantiles en tu yate en donde no había precisamente ni payasos ni piñatas”, le dijo en un debate televisado, indica BBC Mundo.