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Docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) son retenidos por la policía antidisturbios durante una marcha de protesta que intentaba llegar al Zócalo, donde se estaba instalando un Fan Fest para la Copa Mundial de la FIFA, en la Ciudad de México, el 25 de mayo de 2026. Foto: Yuri CORTEZ / AFP
Docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) son retenidos por la policía antidisturbios durante una marcha de protesta que intentaba llegar al Zócalo, donde se estaba instalando un Fan Fest para la Copa Mundial de la FIFA, en la Ciudad de México, el 25 de mayo de 2026. Foto: Yuri CORTEZ / AFP
/ YURI CORTEZ
Por Agencia AFP

Miles de maestros bloquearon el martes una avenida que conduce al estadio Azteca, en Ciudad de México, 48 horas antes de la inauguración del Mundial 2026 en ese recinto.

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