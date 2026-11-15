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Resumen

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Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el Jefe de Jefes, ofreció una entrevista a Telemundo desde la cárcel. (Captura de video / Telemundo).
Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el Jefe de Jefes, ofreció una entrevista a Telemundo desde la cárcel. (Captura de video / Telemundo).
Por Agencia AFP

El histórico narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo falleció este domingo a los 80 años. “El jefe de jefes” fue artífice del surgimiento de los grandes cárteles en México y del homicidio de un agente de la DEA, que llevó a su condena.

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