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Fotografía de archivo de turistas en la Pirámide del Sol de la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. Foto: EFE/Isaac Esquivel
Fotografía de archivo de turistas en la Pirámide del Sol de la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. Foto: EFE/Isaac Esquivel
Por Agencia EFE

Una turista canadiense murió este lunes y cuatro más resultaron heridos en un tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los centros turísticos y patrimoniales más emblemáticos de México, informó el Gabinete de Seguridad.

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