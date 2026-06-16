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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa, en el Palacio Nacional de Ciudad de México, el 16 de junio de 2026. (Mario Guzmán / EFE)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa, en el Palacio Nacional de Ciudad de México, el 16 de junio de 2026. (Mario Guzmán / EFE)
Por Agencia AFP

El Gobierno de México ordenó teletrabajo en el sector público y la suspensión de clases por los partidos del Mundial de fútbol 2026 que se realizarán en los próximos días en Ciudad de México y Guadalajara.

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